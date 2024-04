Schon wieder ein Umsatzrückgang - und dazu rote Zahlen sowie eine neuerliche Nullrunde bei der Dividende. Die Aktionäre von A.S. Création Tapeten machen seit Mitte 2021 eine heftige Zeit durch. Seitdem hat der Aktienkurs des Tapetenherstellers um rund zwei Drittel an Wert eingebüßt und die Marktkapitalisierung auf nur noch knapp 27 Mio. Euro gedrückt. Das ... The post A.S. Création Tapeten: Massiv unter Buchwert appeared first on Boersengefluester.

