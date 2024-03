Das US-BIP-Wachstum für Q4 wird von 3,2% auf 3,4% nach oben korrigiert - US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 104,50 - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Vereinigten Staaten ist im vierten Quartal mit einer Jahresrate von 3,4% gewachsen, so das US Bureau of Economic Analysis (BEA) in seiner endgültigen Schätzung am Donnerstag. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...