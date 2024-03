MidOcean Energy ("MidOcean"), ein Unternehmen für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG), das von EIG, einem führenden institutionellen Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, gegründet wurde und verwaltet wird, gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Vereinbarung über den Erwerb der Anteile von Tokyo Gas Co, Ltd ("Tokyo Gas") an einem Portfolio australischer integrierter LNG-Projekte bekannt.

Die Übernahme umfasst die Beteiligungen von Tokyo Gas an den Projekten Gorgon LNG, Pluto LNG und Queensland Curtis LNG. Das Portfolio profitiert von erfahrenen Betreibern, unter ihnen Chevron, Woodside und Shell, und erstreckt sich über die gesamte LNG-Wertschöpfungskette, vom Upstream-Betrieb bis hin zu den Bereichen Midstream, Verflüssigung und Vertrieb. Im Rahmen der Transaktion wird MidOcean ein Büro in Perth (Australien) eröffnen, um die Projekte zu unterstützen und zu betreuen.

R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG, sagte: "Wir sind fest davon überzeugt, dass LNG eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt, und haben MidOcean gegründet, um Partnern und Investoren ein differenziertes Engagement in dieser Anlageklasse zu ermöglichen. Mit diesen grundlegenden Anlagen ist MidOcean in Schlüsselprojekte und -märkte in Asien eingestiegen, die den Schwerpunkt des globalen LNG-Geschäfts bilden. De la Rey und sein Team haben eine ehrgeizige Wachstumsstrategie, die auf diesem Fundament aufbauen und geografisch expandieren wird. Unsere Fokussierung auf integrierte Projekte ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie und bietet MidOcean die Möglichkeit, über die gesamte LNG-Wertschöpfungskette hinweg Mehrwert zu schaffen."

"Die Übernahme dieser qualitativ hochwertigen LNG-Projekte mit hohem Casgflow ist ein bedeutender Meilenstein in der Strategie von MidOcean, ein diversifiziertes und weltweit tätiges Unternehmen mit reinem LNG-Geschäft aufzubauen, das den Übergang der Welt zu einer kohlenstoffarmen Zukunft unterstützt", sagte De la Rey Venter, CEO von MidOcean. "Mit dieser Transaktion werden wir unserem Ziel noch schneller näher kommen, auf Jahrzehnte hinaus ein führender Akteur im globalen LNG-Sektor zu sein, und wir freuen uns darauf, wichtige LNG-Kunden in Japan, Asien und auf der ganzen Welt zu betreuen."

Barrenjoey, Barclays und JP Morgan waren im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater für EIG und MidOcean tätig. White Case war als Rechtsberater für EIG und MidOcean tätig.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, der zum 31. Dezember 2023 ein Vermögen von 22,9 Milliarden US-Dollar verwaltete. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. Im Laufe seiner 41-jährigen Unternehmensgeschichte hat EIG über 47,1 Milliarden US-Dollar in über 405 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten in den Energiesektor investiert. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C., hinzu kommen Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, verfolgt das Ziel, ein diversifiziertes, belastbares und sowohl in Bezug auf Kosten und Kohlendioxidausstoß wettbewerbsfähiges globales LNG-Portfolio aufzubauen. Es spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Faktor für die Energiewende ist und die Bedeutung von LNG als geopolitisch strategischer Energieressource zunimmt. MidOcean Energy wird von De la Rey Venter geleitet, einem Branchenveteranen mit 26 Jahren Erfahrung, der bereits eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Global Head of LNG bei Shell Plc.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG unter www.eigpartners.com oder die Website von MidOcean Energy unter www.midoceanenergy.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240327282291/de/

Contacts:

FGS Global

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com