Ferrari will zusammen mit SK On Innovationen in der Batteriezellen-Technologie vorantreiben. Eine Absichtserklärung für eine entsprechende Entwicklungskooperation haben beide Unternehmen jetzt unterzeichnet. Das Memorandum of Understanding, das in Seoul unter anderem von SK-On-CEO Lee Seok-hee und Ferrari-Chef Benedetto Vigna sowie dessen Entwicklungschef Ernesto Lasalandra unterzeichnet wurde, scheint aber eher allgemein gehalten. Man wolle "neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...