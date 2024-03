BayWa: Nach 100 Jahren ist die Glückssträhne zu Ende - Aktie deutlich im Minus

Werbung







1923 wurde die Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG gegründet. Heute nach 101 Jahren berichtet die Firma den ersten Jahresverlust seiner Geschichte.



Heute gibt es im Münchner Hauptquartier keinen Grund zu feiern. Die riesige Glücksträhne ist jetzt zum Schluss gekommen. Aber dafür sollte das Unternehmen zunächst stolz sein, mit so einem langfristigen Ereignis gehört die BayWa zu den speziellen und vertraulichen Firmen Deutschlands.



Nach einem Überschuss von 239,5 Mio. Euro im Vorjahr erzielte der Konzern in 2023 einen Jahresverlust von 93,4 Mio. Euro. Auch unterschritt das Unternehmen die Prognosen für das operative Ergebnis, die für das abgelaufene Jahr bei 304 Mio. Euro lag. Laut der veröffentlichten Pressemitteilung hat "der rasante Zinsanstieg das Ergebnis über alle Geschäftsbereiche hinweg belastet". Die Firma erwartet, mit der aktualisierten "Strategie 2030" die Profitabilität des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Jedoch sind die Investoren nicht besonders überzeugt, die Aktie fällt heute um fast 3%.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC