Nach der Lufthansa und der Deutschen Bahn bahnen sich auch im Deutsche-Bank-Konzern härtere Tarifkonflikte mit teils unbefristeten Streiks an. So fordern die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) Gehaltsanhebungen von rund 15 Prozent. Der DBV, eine Arbeitnehmervertretung für Bankmitarbeiter, hat jetzt die Beschäftigten der Deutsche-Bank-Tochter PCC Services GmbH am Standort Berlin für Dienstag nach Ostern zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Das bisherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...