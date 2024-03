BERLIN (dpa-AFX) - Sartorius AG (SARTF) Thursday announced the Board's approval dividend of 0.74 euros per preference share and 0.73 euros per ordinary share to be paid on April 4.



The company said the total amount disbursed will be 50.7 million euros.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken