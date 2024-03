© Foto: energiekontor.de/



Der Wind- und Solarpark-Projektentwickler Energiekontor rechnet nach einem Rekordjahr mit einem Ergebnisrückgang im Jahr 2024. Die Aktie geht daraufhin auf Talfahrt. Die Aktie von Energiekontor musste heute deutliche Kursverluste hinnehmen. Das Papier des Wind- und Solarparkprojektierers fiel am Vormittag zeitweise um fast 13 Prozent auf 62,10 Euro. Im späten Handel am Donnerstag liegt die Aktie immer noch knapp zehn Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit gut ein Fünftel an Wert verloren. Warburg-Analyst Jan Bauer lobte zwar die Rekordergebnisse des vergangenen Jahres, zeigte sich aber vom Ausblick des Unternehmens enttäuscht. Während Bauer für 2024 ein Vorsteuerergebnis …