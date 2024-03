The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2024



ISIN Name

GB00BZ2JBG28 REACT GROUP PLC LS-,0025

JP3979330002 RHEOS CAPITAL WORKS INC.

USG64252AA01 NEPTUNE ENER 18/25 REGS

US00848H2076 AGEX THERAPEUTI. DL0,0001

US04965G1094 ATRECA INC.A SHS DL-,0001

US13123X5086 CALLON PETROLEUM (DEL.)

US23753F1075 DASEKE INC. DL-,0001

US251526CG20 DT.BANK NY.NTS DL 21/25

US69336V1017 PGT INNOVATIONS INC.DL-01

US72942G1040 PLURI INC.

