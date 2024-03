EQS-News: Endor AG / Schlagwort(e): Personalie

Endor AG: Neustrukturierung des Vorstands



29.03.2024 / 11:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Endor AG: Neustrukturierung des Vorstands Landshut, 29. März 2024 - Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den bisherigen CEO und Gründer der Endor AG, Thomas Jackermeier, zum Ablauf des 30. März 2024 von seiner Position als Vorstand abzuberufen. Jackermeier wird in anderer Funktion im Unternehmen tätig bleiben. Zusätzlich wird der Aufsichtsrat zeitnah einen Chief Restructuring Officer (CRO) berufen. Damit werden wesentliche der von den kreditgebenden Banken gestellten Bedingungen für die Verlängerung der Standstillvereinbarung zum 30. Juni 2024 erfüllt. Siegfried Stieger, Aufsichtsratsvorsitzender der Endor AG: "Um die finanzielle Zukunftsfähigkeit des Unternehmens abzusichern und mit den kreditgebenden Banken zu einer zukunftsgerichteten Vereinbarung zu kommen, sind wir gezwungen das Vorstandsteam neu aufzustellen. Die seit der Berufung der verbleibenden Vorstände laufenden Optimierungen im Unternehmen werden wir weiter forcieren und mit zeitnaher Unterstützung eines CRO eine umfassende Neustrukturierung anstoßen. Gleichzeitig ist es für uns von zentraler Bedeutung, den Gründer Thomas Jackermeier aktiv im Unternehmen zu halten. Niemand verfügt im Sim Racing-Markt über ein vergleichbares Netzwerk und Gespür für Markttrends. Ich freue mich sehr, dass Thomas sich zu seiner neuen Rolle bereit erklärt hat." Thomas Jackermeier wird künftig insbesondere das Produktmanagement unterstützen, sich weiterhin um die strategischen Partnerschaften kümmern und den kommenden CRO bei den Restrukturierungsmaßnahmen unterstützen.

Über die Endor AG www.endor.ag Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Kontakt:

Endor AG, Investor Relations,

Tel.: +49(0)871-9221 222,

E-Mail: ir@endor.ag Presse- und Investoren-Anfragen:

Frank Ostermair, Better Orange IR & HV AG,

Tel.: +49(0)89-8896906 17,

E-Mail: ir@endor.ag



29.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com