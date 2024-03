K+S-Aktien ISIN: DE000KSAG888 konnten im Wochenverlauf 6,48 Prozent zulegen. Damit gehört das Bergbauunternehmen aus Kassel zu den vier besten Werten im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 14,46 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 14,68 Euro auf Xetra gesehen. Mit einem Plus von 1 Prozent seit Jahresanfang hat die Aktie noch Nachholpotenzial. Das sieht auch "Drogerie-Milliardär" Dirk Roßmann so - der nach eigenen ...

