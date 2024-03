Tesla hat laut neusten Daten trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr den ersten Platz als meistverkaufter neuer Fahrzeughersteller in Kalifornien vor Toyota erobert. Trotz des beispiellosen Erfolges mit ihren Spitzenreitern Model Y und Model 3 im Elektrofahrzeugmarkt, stehen die Zeichen auf eine Verlangsamung des Wachstums. Analysten warnen bereits vor einer Verschärfung der Konkurrenzsituation, insbesondere durch den Markteintritt von kostengünstigeren chinesischen Elektrofahrzeug-Herstellern und daraus resultierenden Druck auf die Margen.

Die bisherige Dominanz in Kalifornien und die Führung bei den Verkaufszahlen von Elektroautos im Jahr 2022 konnten die besorgten Investoren in einem schwierigen ersten Quartal des folgenden Jahres nicht besänftigen. Wettbewerber wie Xiaomi dringen mit wettbewerbsfähigen Preisen und Designs, die sich an Porsche orientieren, auf [...]

