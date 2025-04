"Der Aktionärsbrief"

Der Umsatz sank um 9?% auf gut 19,3?Mrd.?$, der Nettogewinn brach um 71?% auf 409?Mio.?$ ein. Damit verfehlte Tesla die Markterwartungen deutlich. Die Auslieferungen gingen um 13?% auf 336.681 Fahrzeuge zurück. Neben dem imageschädigenden politischen Wirken von CEO Elon Musk gilt auch der Modellwechsel beim Model Y als Belastungsfaktor. Tesla musste seine Produktionslinien umrüsten, wodurch die Fertigung für mehrere Wochen pausierte. Musk setzt für die Zukunft vor allem auf das Thema autonomes Fahren, liegt aber in der Durchführung nach wie vor weit hinter den Zeitplänen zurück. Wegen des Verzichts auf Laser-Radare zugunsten von kostengünstigeren Kameras wird das Vorhaben auch in technologischer Hinsicht bezweifelt. Elon Musk will sich nun aber verstärkt wieder um Tesla kümmern.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 18.Schlaglichter dieser Ausgabe:- V-förmige Erholung bedarf einer Pause- VW geht in China in die Offensive- Wenig bekannter Profiteur des dt. Infrastrukturprogramms- Data Center unter der Lupe