Köln - Ein Video auf der Plattform Instagram heizt Spekulationen um ein mögliches Comeback von Showmaster Stefan Raab an. In dem 90-sekündigen Clip ist zu sehen, wie der frühere "Showpraktikant" Elton in einem Ruderboot sitzend den Namen seines ehemaligen Chefs ruft und am Ufer eines einsamen Sees schließlich Stefan Raab angelnd auf einem Campingstuhl findet, der allerdings nur von hinten zu sehen ist.



"Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg - es wird Zeit, dass du mal wieder was machst", fordert Elton seinen früheren Chef Raab auf. Dieser zeigt sich jedoch zunächst unbeeindruckt. Am Ende des Gesprächs verlangt Raab, dass Elton dafür sorgen müsse, die Follower seines Ex-Chefs bei Instagram innerhalb von drei Tagen auf neun Millionen zu steigern. Anschließend rudert Elton davon. Was genau passiert, wenn Elton die ihm gestellte Aufgabe schafft, bleibt jedoch unklar.



Immerhin erhöhte sich die Zahl der Follower von einer Million am Freitagabend auf 2,4 Millionen am Samstagnachmittag. Stefan Raab moderierte von 1999 bis 2015 seine Late-Night-Show "TV total". Zudem produzierte er mehrere deutsche Beiträge für den Eurovision Song Contest. Raab gilt als einer der erfolgreichsten Entertainer der 1990er und 2000er-Jahre. Im Dezember 2015 trat er in seiner Show Schlag den Raab zum letzten Mal vor der Kamera auf. Seitdem lebt er zurückgezogen. Viele Fans hoffen auf ein Comeback.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken