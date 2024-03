DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Die medondo holding AG meldet die Platzierung einer Wandelschuldverschreibung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/30.03.2024/18:05) - medondo holding AG

München

Handelsregister des AG München, HRB 247508

Bekanntmachung der Erklärung über die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung nach §221 Abs. 2 S. 3 AktG

Die medondo holding AG hat aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 19. Juni 2020 und der Beschlüsse des Vorstands vom 14. Juli 2023 und 28. März 2024 sowie des Aufsichtsrats vom 14. Juli 2023 und 28. März 2024 eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2.367.000,00 ausgegeben. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht in Form eines mittelbaren Bezugsrecht gewährt. Es werden Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 2.058.260 neue Aktien zu einem Wandlungspreis von EUR 1,15 je Aktie gewährt.

Die Niederschrift der Hauptversammlung vom 19. Juni 2020 mit dem Wortlaut des Ermächtigungsbeschlusses und die Erklärung über die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung mit den Beschlüssen des Vorstands vom 14. Juli 2023 und 28. März 2024 sowie des Aufsichtsrats vom 14. Juli 2023 und 28. März 2024 sind beim Handelsregister des Amtsgerichts München hinterlegt worden.

München, im März 2024

medondo holding AG

Der Vorstand

(Ende)

