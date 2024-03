Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa war zuletzt schon wieder extrem schwach. Die Norweger gaben am Donnerstag 1,2 % nach. Das ist nicht besonders hilfreich - denn die Aktie dümpelt im klaren Abwärtstrend vor sich hin. Die Notierungen sind derzeit nicht in der Lage, sich eigenständig aus dieser Situation zu befreien. Sie sind vielmehr auf dem Weg, die Untergrenze von 0,40 Euro nicht mehr an [...]

