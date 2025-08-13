Der DAX ist am Dienstag mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent auf 24.024,78 Zählern aus dem Handel gegangen. Am heutigen Mittwoch dürfte es aber schon wieder nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 24,170 Punkte. Rekorde an der Wall Street und Nasdaq sowie auch in Japan verleihen dem Markt Unterstützung.Auf der Terminseite steht heute eine ganze Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Formycon, E.on, Evotec, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär