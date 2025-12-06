Anzeige / Werbung

Aktienanalysen der Woche: Salesforce, Marvell Technology & Cisco Systems

Die Tech-Welt befindet sich in einer Phase tiefgreifender Neuordnung, angetrieben von einem dominanten Faktor: Künstliche Intelligenz. In dieser Woche richten wir daher den Blick auf drei Unternehmen, die aus unterschiedlichen Segmenten stammen, aber eines gemeinsam haben: Sie definieren ihre strategische Ausrichtung konsequent über KI. Salesforce versucht mit Agentforce die nächste Automatisierungswelle zu prägen, Marvell Technology verstärkt mit starken Zahlen und einem KI-getriebenen Zukauf seine Rolle im Rechenzentrums-Ökosystem, und Cisco Systems entwickelt sich zunehmend vom Hardware-Dino zum Architekten intelligenter Netzwerk- und Security-Plattformen.

Gemeinsam zeigen diese Analysen, wie stark KI inzwischen als wirtschaftlicher Hebel, Innovationsmotor und Wettbewerbsfaktor wirkt - quer durch Software, Halbleiter und Netzwerktechnik. Wir ordnen ein, wo echte Chancen entstehen und welche Risiken Anleger kennen sollten.

Salesforce (CRM):

Salesforce Aktienanalyse

Marvell Technology (MRVL):

Marvell Technology Aktienanalyse

Cisco Systems (CSCO):

Cisco Systems Aktienanalyse

