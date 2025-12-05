Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen. Der Dow Industrial festigte sein Dreiwochenhoch und ging letztlich mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 47.954,99 Punkten in Wochenende.Der Dow hat nach einem positiven Wochenabschluss sein Rekordhoch aus dem November bei 48.430 Punkten wieder im Visier. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...