Von Helmuth Fuchs Moneycab: Können Sie die Hauptaufgaben Ihres Teams innerhalb der Sicherheits- und Vertrauensorganisation von Cisco beschreiben und erläutern, wie sich Ihre Arbeit auf Kunden weltweit und lokal in der Schweiz auswirkt? Anthony Grieco: Das Team hat im Wesentlichen drei grundlegende Aufgaben. Die erste besteht darin, Cisco als Unternehmen zu schützen. Die zweite Aufgabe ist es, jedes Produkt von Cisco mit Sicherheitsfunktionen auszustatten. ...

