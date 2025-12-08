Die Rheinmetall-Aktie erlebt aktuell recht still eine Erholungsbewegung nach dem heftigen Abverkauf der vergangenen Wochen. Bietet sich jetzt eine Kaufchance für Investoren? Der Frieden ist kein Risiko Die Aktie von Rheinmetall ist im Zuge der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine an der Börse deutlich abgestraft worden. Inzwischen scheint den Marktteilnehmern aber langsam klar zu werden, dass ein Ende der Kämpfe kein Ende der Auftragsflut ...

