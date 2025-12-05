EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brenntag SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



05.12.2025 / 10:26 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Brenntag SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/





05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News