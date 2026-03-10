In den letzten Wochen ist die Aktie von Brenntag deutlich unter Druck geraten. Besonders ins Auge fällt eine Serie von sieben Verlusttagen in Folge - ein äußerst seltenes Ereignis im DAX-Universum. Betrachtet man die vergangenen achtzehn Handelstage, konnte das Papier lediglich an drei Tagen einen kleinen Tagesgewinn zum Handelsschluss auf Xetra verbuchen. Seit dem 12. Februar hat die Aktie rund 20 Prozent an Wert verloren. Diese außergewöhnliche ...

