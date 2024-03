Diese Trading-Chance hatten wir den Abonnenten im Express-Service Ende Februar präsentiert und wir konnten eine Treffermeldung nach der anderen veröffentlichen. Aus einem kleinen Gewinn am 11. März wurden 50 Prozent am 18. März, am 24. März konnte man 73 Prozent sehen und heute sind es schon 93 Prozent Zertifikatgewinn. Auch bei den Aktien-Tradern kommt große Freude auf, denn die sind aktuell mit einem Gewinn von 21 Prozent dabei. Aktiengewinne mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...