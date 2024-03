Die am Dienstag vorgelegten Zahlen wurden mit steigenden Kursen gefeiert, Norma Group-Aktien ISIN: DE000A1H8BV3 konnten im Wochenverlauf 10,59 Prozent zulegen. Damit gehört der Spezialist für Verbindungstechnik aus Hessen zu den sechs besten Werten im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 17,23 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 17,62 Euro auf Xetra gesehen. RuMaS hat die Trading-Chance rechtzeitig erkannt und am letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...