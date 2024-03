Zeitweise hat der Renk-Aktienkurs ISIN: DE000RENK730 am Gründonnerstag 39,00 Euro auf Xetra erreicht. Das war der vierte Tag in Folge mit einem neuen Allzeithoch. Der Rüstungszulieferer hat am Mittwoch starke Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt. Auf der Website des Unternehmens konnte man lesen: "Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9,0% auf 926 Millionen Euro (2022: 849 Millionen Euro). Über alle Unternehmensbereiche und Regionen hinweg lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...