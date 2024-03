DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wendepunkt am Wassermarkt eingeleitet - De.mem, Veolia und Severn Trent

Frankfurt (pta/31.03.2024/09:30) - Wendepunkt am Wassermarkt eingeleitet - De.mem, Veolia und Severn Trent

"Wer wissen will, wie das normale Wettergeschehen im Jahr 2050 aussehen wird, braucht sich nur das Jahr 2018 anzuschauen!" So wird der deutsche Hydrogeologe Prof. Dr. Georg Teutsch vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) zitiert. Das Jahr 2018 war als Trockenjahr in die Geschichte eingegangen und hatte einen Wendepunkt eingeleitet. Spätestens seitdem ist klar, welch starke Auswirkungen der Klimawandel haben kann und wie dramatisch die Wasserknappheit ist - und bald sein kann. Der DVGW hat in einer Studie Zukunftsbilder bis zum Jahr 2100 gemalt. Von 2030 bis zur Jahrhundertwende werden sich seiner Ansicht nach die Gegebenheiten auf dem Wassermarkt demnach wie folgt verändern:

Höherer Wasserbedarf durch häufigere und längere Trocken- und Hitzeperioden. Wassernutzungskonkurrenzen verschärfen sind. Wasserangebot verringert sich um 30% bis 60% - und zwar über alle Ressourcen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von einer Reduzierung des klimatischen Wasserbilanzüberschusses um zwei Drittel aus.

Die Zukunftsbilder zeigen: Die Wasserversorgung und Wasserinfrastrukturen müssen langfristig an den Klimawandel angepasst werden. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern die ganze Welt. Um die Veränderungen auf dem Wassermarkt abzufedern, braucht es außerdem neue Technologien und innovative Unternehmen auf dem Wassermarkt.

De.mem ermöglicht nachhaltigere Wasserfiltration

Ein schonender und nachhaltiger Umgang mit Wasser wird im Zuge der Zukunftsbilder zu einem alternativlosen Unterfangen. De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hat am Standort in Singapur eine Polymermembran entwickelt, welche eine ressourcenschonendere Filtration von Abwasser und Wasser ermöglicht. Durch die Membrantechnologie kann bis zu 40% mehr Wasser mit demselben Aufwand filtriert werden. Sie kommt zunächst vor allem bei industriellen Kunden zum Einsatz. Derzeit gehören unter anderem Coca-Cola (ISIN: US1912161007) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) zum Kundenstamm des Unternehmens, welche die deutsche Tochter De.mem-Geutec unterhält.

Veolia Environnement als führendes ESG-Unternehmen

Die Unternehmensgruppe Veolia Environnement (ISIN:FR0000124141)ist international im Sektor der Umweltdienstleistungen tätig. Das Portfolio ist auf die Bewältigung ökologischer Herausforderungen zugeschnitten. Es geht um die Schadstoffreduzierung, Sparsamkeit, Dekarbonisierung und die Regenerierung von Ressourcen. Abwasser und Wasser stellen zwei tragende Säulen der Dienstleistungen eines der führenden ESG-Unternehmen dar. Die französische Firma spielt als großer Versorger eine wichtige Rolle bei dem Wandel auf dem Wassermarkt.

An der Börse sehen einige Analysten für Veolia derzeit Luft nach oben. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende März 2024 bei 33,74 Euro und damit knapp 14% höher als der tatsächliche Kurs.

Severn Trent als Versorger von mehr als vier Millionen Haushalten

Das britische Unternehmen ist in der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung tätig. Severn Trent (ISIN: (ISIN: GB00B1FH8J72) ist in England und Wales für die Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser in über vier Millionen Haushalte zuständig. Daraus ergibt sich die wichtige Stellung auf dem Wassermarkt, welcher sich auch in Großbritannien verändern wird.

Bei Severn Trent sehen Analysten laut MarketScreener noch etwas Potenzial für mehr. Das durchschnittliche Kursziel liegt demnach Ende März 2024 6% über dem Schlusskurs.

Passender ETF für den Wassermarkt: L&G Clean Water (ISIN: IE00BK5BC891)

Der ETF investiert weltweit in Unternehmen, die im Bereich sauberes Wasser tätig sind. Dazu gehören Unternehmen, die Technologien und Lösungen für Wasseraufbereitung, -versorgung und -management entwickeln und anbieten.

Top-Holdings: Xylem (ISIN: US98419M1009), Itron (ISIN: US4657411066) und Advanced Drainage Systems (ISIN: US00790R1041)

Wassermarkt-Zukunftsbilder gehen auch die Börse etwas an

Die Veränderungen auf dem Wassermarkt werden aller Voraussicht nach weitreichend - und sie werden sich nicht nur in unserem Alltag, sondern auch in vielen Branchen und auf zahlreichen Märkten bemerkbar machen.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 WKN: A2DNYE Webseite: https://demembranes.com/ Land: Australien

