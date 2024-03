Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Seit Tagen freuen sich Investoren von PayPal, steht zu vermuten. Die Aktie hat den Durchbruch auf Kurse von mehr als 60 Euro nicht nur geschafft, sondern auch sehr gut bestätigt. Denn nun ging es am Donnerstag mit dem Plus von 0,8 % auch auf über 62 Euro. Am Ende standen Kurse von 62,18 Euro auf den Kurstafeln der Börsen. PayPal: Die [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...