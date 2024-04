© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Die euphorische Stimmung an den Märkten sollte derzeit eigentlich die beste Voraussetzung für Newcomer auf dem Börsenparkett sein. Die Kollegen von Smartbroker+ stellen drei spannende IPOs vor.Trotz einiger Rücksetzer laufen die Märkte vielerorts wie an der Schnur gezogen nach oben. Eine vermeintlich gute Zeit, um an der Börse neues Kapital einzusammeln. Inwiefern der Zeitpunkt für die jüngsten Börsenneulinge tatsächlich gut gewählt war, kann ein erster Blick auf die heute vorgestellten IPOs zeigen. Inwiefern der Zeitpunkt für die jüngsten Börsenneulinge tatsächlich gut gewählt war, kann ein erster Blick auf die heute vorgestellten IPOs zeigen. Vier Unternehmen wagen den Sprung aufs Parkett …