Es zeichnet sich ein neuer Trend ab bei den großen Technologieriesen, die ihre gewaltigen Cashflows nicht mehr nur für Aktienrückkäufe nutzen, sondern zunehmend auch Dividendenzahlungen aufnehmen, um sich ganz neue Aktionärsgruppen zu erschließen. Nach Meta Platforms, Booking und Salesforce kündigte nun auch Online-Powerhouse Amazon die Aufnahme von Dividendenzahlungen an. Anders als Meta oder NVIDIA allerdings in durchaus beeindruckender Größenordnung, denn mit einer annualisierten Jahresrendite von 5,4321% stellt Amazon gleich vom Start weg sogar viele etablierte 'Dividendenperlen' in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...