Der Caixin Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in China ist im März auf 51,1 gestiegen, nachdem er im Februar noch bei 50,9 gelegen hatte, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Der Wert übertraf die Marktprognose von 51,0 im Berichtsmonat. Die wichtigsten Highlights (via Caixin) Produktion expandiert so stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...