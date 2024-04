Obwohl das Geschehen an den Devisenmärkten am Ostermontag gedämpft bleibt, gewinnt Gold nach dem langen Wochenende an bullischem Momentum. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen im Laufe des Tages die Daten zu den Bauausgaben im Februar und der ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe für März. Die Bank of Canada wird ihren Business Outlook Survey veröffentlichen. ...

