EUR/GBP sinkt nach dovishen Kommentaren von EZB-Mitgliedern - Yannis Stournaras von der EZB deutete an, dass es 2024 zu vier Zinssenkungen kommen könnte, was einer Reduzierung um 100 Basispunkte entspricht - Die Bank of England könnte im Jahr 2024 drei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt einleiten - EUR/GBP gibt seine in der vorangegangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...