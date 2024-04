Am 19. März 2024 wurde der im Auftrag des WDR produzierte Film "Bittere Früchte - Ausbeutung in der Landwirtschaft" auf dem Sender ARTE ausgestrahlt. Es ist der letzte Beitrag aus einer ganzen Reihe von sogenannten Dokumentationen, die inhaltlich stringent der Ideologie von Oxfam Deutschland folgen. So ist auch der Film voll mit haltlosen Unterstellungen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...