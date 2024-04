Die AG Reederei Norden-Frisia hat am Gründonnerstag in Norddeich 264 Ladepunkte für Elektro-Autos eröffnet, die mit Solarstrom versorgt werden. Der Strom kommt vom Carport-Bereich des Stellplatzes, wo die 600 Einstellplätze flächendeckend mit PV-Modulen bestückt sind. Die neuen Ladesäulen nutzen laut der Reederei vor allem Feriengäste, die mit der Fähre von Norddeich nach Norderney oder Juist weiterreisen. Die Ladepunkte lassen sich vorab online buchen, so dass alle sicher sein können, die Rückfahrt ...

