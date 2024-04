Altdorf - Per 1. April 2024 hat Volker Cwielong, wie im Oktober 2023 angekündigt, als CEO die Führung von Dätwyler übernommen. Dirk Lambrecht, der die Funktion seit 2017 innehatte, ist per Ende März 2024 zurückgetreten und wurde an der Generalversammlung vom 14. März 2024 in den Verwaltungsrat gewählt. Volker Cwielong war seit 2017 Mitglied des Management-Teams der global präsenten Eberspächer Gruppe. Als Co-CEO der Division Purem by Eberspächer ...

