Die Focusenergie aus Freiburg will laut einer Pressemitteilung Offgrid-PV-Systeme für insgesamt rund 20 Waldkindergärten spenden. Der Waldkindergarten Zwetschgenkinder in Merzhausen erhielt kurz vor Ostern das erste der Solarsets. In den Waldkindergärten verbringen die Kinder den Tag weitgehend in der Natur. Als Wetterschutz und zum Aufwärmen dient meist eine einfache Hütte oder ein Bauwagen, die häufig keinen Stromanschluss haben. Die Offgrid-Systeme sollen dort für Beleuchtung, Wasserkocher und ...

