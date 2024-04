HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Takkt von 14,20 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thilo Kleibauer nannte den Ausblick des Versandhändlers für Geschäftsausstattung vorsichtig. Die kommenden Quartale dürften von einem schwierigen Marktumfeld geprägt sein, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007446007

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken