NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Treffen mit mehr als 20 europäischen Unternehmen der Automobilbranche auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie beeindruckt von deren Maßnahmen für eine emissions- und unfallfreie Automobilwelt. Die verstärkte Nutzung von Online-Vertriebswegen dürfte zudem die Preissetzungsmacht der Hersteller erhöhen. Renault zähle in puncto Elektrofahrzeuge zu den führenden Herstellern./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 00:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 01:26 / BST



ISIN: FR0000131906

