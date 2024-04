Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 1. Quartal 2024

Aktien

Die seit dem 4Q22 laufende Erholung der Aktienmärkte setzte sich auch im 1Q24 sukzessive fort. Rund um den Globus notierten die Aktienmärkte fester - allerdings in stark unterschiedlichen Intensitäten. Allen voran notiert der japanische Nikkei auf einem neuen All-time high und legte um rund 20% zu. Europa und Amerika legten mit rund +10% ebenfalls beachtlich zu. Schlußlicht war der chinesische Markt, der im fünften negativen Quartal in Folge nachgab - jüngst um -3%.

Es gibt maßgeblich drei Gründe für die sehr freundliche Entwicklung der Aktienmärkte:

- Die Erwartung an sinkenden Zentralbankzinsen, da die Inflationszahlen sukzessive rückläu-fig sind. Jüngst hat auch die EZB ihre verbale Position um 180 Grad gedreht und erste Zins-senkungen für den Juni 24 in Aussicht gestellt.

- Stark steigende Unternehmensumsätze und -gewinne durch KI. Insbesondere die Tech-Titel vermelden teilweise unerwartete Rekordzahlen, die die Erwartungen an die gesamte Branche nach oben ziehen. Ferner entstehen hieraus auch abgeleitete Phantasien für na-hezu alle Branchen, daß mittels des Einsatzes von KI auch dort zukünftig Umsätze und Ge-winne steigen werden.

- Steigende Produktivität in den USA. Erstmals seit den 90er Jahren sehen wir wieder eine steigende Produktivität in den USA. D.h. bei konstantem Einsatz von Arbeit und Kapital/Maschinen entsteht ein höherer Output/Umsatz/Gewinn. Wir vermuten den Hauptgrund hier-für maßgeblich in der unter 2. beschriebenen Hinwendung zu KI in vielen Bereichen des Dienstleistungs- aber auch Produktionsgewerbes.

Die sehr freundliche Kursentwicklung festigt unsere Einschätzung aus dem vergangenen Marktbericht, daß wir uns aktuell in der dritten Welle des Aufwärtszyklus befinden.

(...)

