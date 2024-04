Rückmeldungen von Interessenvertretern, die an der deutschen Prozesskette für ausgediente Solarmodule beteiligt sind, ergaben, dass in Bezug auf die Transparenz der Modulabfallmenge, den Rücknahme- und Sammelprozess und das Modulrecycling mehr getan werden muss. Gerade weil zum Ende des Jahrzehnts deutlich größere Mengen dieser Module aus alten Photovoltaik-Anlagen anfallen werden. In einem neuen Bericht des Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) der Internationalen Energieagentur (IEA) heißt es, dass angesichts der zunehmenden Zahl von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland ein effizientes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...