Die jährliche VPI-Inflation in Deutschland hat sich im März wie erwartet auf 2,2% abgeschwächt - EUR/USD schwankt weiterhin in einem engen Channel bei 1,0750 - Die Inflation in Deutschland, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), ging im März auf 2,2% im Jahresvergleich zurück, gegenüber 2,5% im Februar, wie Destatis am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...