New York - Nach einem starken ersten Quartal halten sich die Anleger am US-Aktienmarkt zu Beginn des zweiten Jahresviertels weiter zurück. Nach einer uneinheitlichen Entwicklung am Ostermontag sind am Dienstag die wichtigsten Indizes mit Verlusten gestartet. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 1,04 Prozent auf 39 155,44 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,44 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...