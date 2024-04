In "Mittelsachsen-Geschwindigkeit" soll das Projekt realisiert werden, was offensiv vom Freiberger Landrat Dirk Neubauer vorangetrieben wird. Das Klimaschutzunternehmen Ansvar2030 und District Energy wollen den Solarstrom nutzen, um allen 300. 000 Einwohnern der Region Mittelsachsen ein komplett emissionsfreies Leben zu ermöglichen. "Endgültig ist gar nichts. " Mit diesen Worten leitete der Freiberger Landrat Dirk Neubauer (parteilos) einen Linkedin-Post ein, der es in sich hat. Der Politiker will das erneute Aus für die Solarindustrie in seiner Region verhindern. Er reagierte auf das Bekanntwerden ...

