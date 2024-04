Der Silberpreis klettert über die Marke von $25,50, als die Erholung des US-Dollars ins Stocken gerät - Anleger bleiben wegen schwindender Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed risikoscheu - Der Silberpreis will das Jahreshoch von $26,14 zurückerobern - Der Silberpreis (XAG/USD) stieg auf $25,80, nachdem das US Bureau of Labor Statistics (BLS) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...