Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag merklich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notiert am späten Nachmittag bei 1,0764 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch rund einen halben Cent niedriger gekostet. Der Euro macht damit seine Verluste vom Montag grösstenteils wieder wett. Auch zum Franken wird der Euro mit 0,9760 Franken um fast einen halben Rappen fester gehandelt als am Morgen. Der US-Dollar geht mit 0,9066 Franken nach 0,9065 kaum verändert um. ...

