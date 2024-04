EQS-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

München, 02. April 2024 - Die cyan AG, gibt heute die vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2023 bekannt. Aufgrund der Veräußerung des Geschäftsbereichs BSS/OSS unter der Marke i-new zum Ende des Jahres 2023 wird der aufgegebene Geschäftsbereich nach IFRS 5 in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgegliedert und gesondert dargestellt, weshalb die Vergleichbarkeit zur abgegebenen Prognose nicht mehr gegeben ist. In der Prognose war der Geschäftsbereich BSS/OSS noch enthalten. Die vorläufigen Zahlen werden daher unter der Berücksichtigung der alten Konzernstruktur im Vergleich zur Prognose bekanntgegeben und zusätzlich nach der Ausgliederung nach IFRS 5 veröffentlicht.



Im Jahr 2023 konnte nach alter Konzernstruktur ein operativer Umsatz in Höhe von EUR 8,6 Mio. erzielt werden, der damit innerhalb der Prognose von EUR 8 bis 9 Mio. liegt. Nach der Ausgliederung des aufgegebenen Geschäftsbereich BSS/OSS nach IFRS 5 beträgt der operative Konzernumsatz 2023 EUR 4,7 Mio., welcher somit zur Gänze dem Segment Cybersecurity zugeschrieben wird. Das Konzern-EBITDA mit Sondereffekten beträgt vor der Ausgliederung nach IFRS 5 EUR -9,7 Mio. und liegt damit besser als prognostiziert (EUR -12 bis -13 Mio.). Grund dafür ist, dass Bestandsveränderungen, welche ursprünglich im Jahr 2023 geplant waren, nach IAS 8 rückwirkend im Jahr 2022 berücksichtigt werden. Ohne Sondereffekte beträgt das Konzern-EBITDA (adj. EBITDA) vor der Anwendung des IFRS 5 EUR -8,4 Mio. und liegt damit am oberen Rand der Prognose von EUR -8,4 bis -8,6 Mio. Nach der Ausgliederung des aufgegebenen Geschäftsbereich BSS/OSS beträgt das Konzern-EBITDA EUR -4,5 Mio. und das adj. EBITDA EUR -3,9 Mio.



Thomas Kicker, CEO



