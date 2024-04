EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Die cyan AG gab heute die vorläufigen Zahlen 2023 bekannt und erzielte ein Wachstum des wiederkehrenden Umsatzes im Kerngeschäft Cybersecurity von 41 %



München, 02. April 2024 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gab heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Aufgrund des Verkaufs des BSS/OSS Segments zum Ende des Jahres 2023, wird das Segment als aufgegebener Geschäftsbereich nach IFRS 5 aus der Bilanz, sowie aus der Gewinn- und Verlustrechnung ausgegliedert und gesondert dargestellt. Die vorläufigen Zahlen wurden daher unter der Berücksichtigung der alten Konzernstruktur im Vergleich zur Prognose bekanntgegeben und zusätzlich nach der Ausgliederung nach IFRS 5 veröffentlicht.



Inklusive des BSS/OSS Segments konnte ein operativer Umsatz in Höhe von EUR 8,6 Mio. erzielt werden, der damit innerhalb der Prognose von EUR 8 bis 9 Mio. liegt. Nach der Ausgliederung des aufgegebenen Geschäftsbereich BSS/OSS beträgt der operative Konzernumsatz 2023 EUR 4,7 Mio., welcher somit zur Gänze dem Segment Cybersecurity zugeschrieben wird (2022: EUR 3,8 Mio.). Die wiederkehrenden Umsätze stiegen dabei um 41% im Vergleich zu 2022 und erreichen EUR 4,4 Mio. (2022: EUR 3,1 Mio.). Im operativen Geschäft erweiterte cyan im Berichtsjahr die Zusammenarbeit mit MTEL nach Österreich auch in Deutschland und der Schweiz um die netzwerk-integrierten Cybersecurity-Lösungen. Weiters wurde zusammen mit T-Mobile Polen ein Update der Cybersecurity-Produkte durchgeführt, was zu einem signifikanten Anstieg der Subscriber führte. Zusätzlich zeigte sich eine weiterhin solide und positive Entwicklung bei den Bestandskunden. Insgesamt konnte die Subscriber-Basis dadurch im Jahr 2023 um 71 % gesteigert werden.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: "Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bestätigen, dass der Verkauf des Geschäftsbereichs BSS/OSS der richtige Schritt war. Wir können uns nun voll auf die Wachstumssparte Cybersecurity fokussieren. Auch konnten wir dadurch die Kostenbasis um 60 % reduzieren und einiges an Komplexität aus der Gruppe herausnehmen. Dadurch erhöht sich unsere Planbarkeit wesentlich, da wir uns im Bereich Cybersecurity vor allem auf die wiederkehrenden Umsätze verlassen können. Diese konnten wir im Jahr 2023 monatlich kontinuierlich steigern. Dies ermöglicht uns ebenfalls einen guten Aufsatzpunkt für das neue Geschäftsjahr. Darüber hinaus konnten wir im laufenden Jahr bereits die Zusammenarbeit mit Orange Spanien, einem weiteren großen Kunden aus der Orange-Gruppe bekanntgeben. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Abschluss weiterer Kundenverträge und auf Projektlaunches durch bereits geschlossene Verträge. Damit möchten wir unsere Marktposition weiter stärken und in neue Geschäftsfelder, außerhalb des Telekomsektors vorstoßen."



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit knapp 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern, Mobilfunkanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Infrastruktur der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke den Endkunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen Orange, der Telekomkonzern Magenta (Deutsche Telekom/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com .



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel. +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



