Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag unter Gewinnmitnahmen gelitten. Vom US-Aktienmarkt kam am Nachmittag keine Unterstützung. Nach einem starken ersten Quartal begann das zweite Jahresviertel somit schwach. Börsianer begründeten die Kursverluste auch damit, dass die Finanzmärkte nun mit weniger Zinssenkungen im laufenden Jahre rechnen als die US-Notenbank Fed, nachdem einige Konjunkturdaten in den letzten Tagen eine starke Wirtschaft ...

