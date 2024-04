Seit Jahren schon verspricht Elon Musk mit autonomen Fahrfunktionen die ganz große Revolution im Autosektor und im vergangenen Jahr machte er sogar die Zukunft von Tesla abhängig von Erfolgen in diesem Segment. Es wäre falsch, zu behaupten, dass sich bisher gar nichts getan hätte. Doch das Unternehmen ist weit entfernt von der Vision, welche der Chef bereits im letzten Jahrzehnt in Aussicht stellte.Anzeige:Gesprochen wurde immer wieder gerne darüber, wie Fahrer sich in einem Tesla (US88160R1014) künftig zurücklehnen und statt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...